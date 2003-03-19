В 7 сезоне 3 серии сериала «Южный парк» Кайл испытывает угрызения совести из-за того, что он вместе с приятелями забросал туалетной бумагой дом преподавательницы. Офицер Барбреди берется расследовать это дело и установить виновных.
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