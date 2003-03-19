В 7 сезоне 2 серии сериала «Южный парк» Тимми и Джимми собираются организовать клуб для инвалидов. В это же время в городе появляется Кристофер Рив, который сообщает о том, какую важную для человечества роль играет исследование стволовых клеток.
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