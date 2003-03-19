В 7 сезоне 15 серии сериала «Южный парк» приближается Рождество. В Саус-Парке появляются настоящие отец и мать Айка, которые хотят увезти его в Канаду. Кайл и ребята едут за ними. Они намерены побеседовать с властями страны и забрать Айка домой.
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