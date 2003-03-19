В 7 сезоне 12 серии сериала «Южный парк» в Саус-Парке появляется семейство мормонов. В скором времени Стэн заводит с одним из них тесное знакомство, а его отец вообще хочет к ним присоединиться. В серии освещается религиозная идея мормонов.
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