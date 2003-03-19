В 7 сезоне 10 серии сериала «Южный парк» после огромного количества дорожно-транспортных происшествий пожилых обитателей города лишают водительских удостоверений. Пенсионерское сообщество выражает свое возмущение по этому поводу.
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