В 7 сезоне 1 серии сериала «Южный парк» ребята выясняют, что наша планета – это одна огромная телепередача для пришельцев. Поскольку обитатели Земли узнали, что за ними ведется наблюдение из вселенной, космические продюсеры решают остановить проект.
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