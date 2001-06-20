В 5 сезоне 8 серии сериала «Южный парк» дети получают в подарок новую игровую приставку «Сфера Окама». Также они оказываются вовлечены в инцидент, связанный с живым полотенцем, за которым ведут охоту военнослужащие и научные сотрудники.
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