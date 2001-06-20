В 5 сезоне 6 серии сериала «Южный парк» Картман получает наследство в размере одного миллиона долларов от своей скончавшейся бабушки. На эти деньги Эрик решает приобрести парк аттракционов, который он назовет Картманлэнд.
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