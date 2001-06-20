В 5 сезоне 3 серии сериала «Южный парк» ребята попадают в лагерь для скаутов. Там они знакомятся с вожатым Элом с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Тимми затевает драку с инвалидом Джимми, к которому испытывает ревность из-за внимания друзей.
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