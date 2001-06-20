В 5 сезоне 14 серии сериала «Южный парк» в центре сюжета окажется Баттерс. Прямо накануне празднования годовщины его семейная жизнь трещит по швам. Линда Стотч захочет лишить жизни себя и своего сына, однако в итоге этого не произойдет.
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