Классические рождественские песни от мистера Хэнки
Сезон 3 / Серия 151 декабря 1999
Господь, ты там? Это я, Иисус
Сезон 3 / Серия 1629 декабря 1999
Всемирный флейтовый концерт
Сезон 3 / Серия 1712 января 2000
О чем cерия
В 3 сезоне 5 серии сериала «Южный парк» Саус-Парк наводняется странными существами под названием яковозавры. Поначалу обитатели городка испытывают радость и стараются увеличить их количество, но вскоре им приходится об этом пожалеть.
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