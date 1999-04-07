Классические рождественские песни от мистера Хэнки
Сезон 3 / Серия 151 декабря 1999
Господь, ты там? Это я, Иисус
Сезон 3 / Серия 1629 декабря 1999
Всемирный флейтовый концерт
Сезон 3 / Серия 1712 января 2000
О чем cерия
В 3 сезоне 2 серии сериала «Южный парк» Картман примеряет на себя роль Христа. Отцу Стэна – Рэнди Маршу – предстоит отыскать ответ на вопрос, по какой причине в городе участились случаи самопроизвольного возгорания людей.
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