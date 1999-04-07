Классические рождественские песни от мистера Хэнки
Сезон 3 / Серия 151 декабря 1999
Господь, ты там? Это я, Иисус
Сезон 3 / Серия 1629 декабря 1999
Всемирный флейтовый концерт
Сезон 3 / Серия 1712 января 2000
О чем cерия
В 3 сезоне 13 серии сериала «Южный парк» Картман хочет, чтобы особенная обезьянка помогла ему победить в конкурсе по произношению слов по буквам. Дети, которые учатся из дома, знакомятся со своими сверстниками, посещающими учебные заведения.
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