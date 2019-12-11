В 23 сезоне 11 серии сериала «Южный парк» Рэнди пытается обернуть пандемию на пользу своему бизнесу. Эрик в восторге от возможности сидеть дома и не учиться, поэтому он надеется продлить карантин. Рэнди уверен, что он – первоисточник вируса.
Автор «Игр разума» и обладатель двух «Оскаров» снял такое?! Про новый фильм Ховарда пишут – «это монотонное страдание»
4 сезон стартует уже в этом августе: готовьтесь к возвращению «Филина», о котором будут говорить все в 2025 году
«В "Невском" потерялся, но тут он — звезда»: три сериала с Дмитрием Паламарчуком, рейтинг которых даже выше хита НТВ
Джонни Депп согласился вернуться в «Пиратов Карибского моря»: Disney должны выполнить лишь одно условие (и речь не про миллион альпак)
«Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот
Война, которую детям так и не показали: главной странности мульта «Ну, погоди!» есть лишь одно объяснение — и оно пугает до мурашек
Мультивселенные и уродливая графика в прошлом: DreamWorks переделывают «Шрэк 5» с нуля
Звезду «Места встречи» после выхода сериала отыскали реальные бандиты: московский авторитет передал артисту всего 5 слов (и черный ящик)
Эти проекты едва не погубили Disney — но многим они нравятся: таких кассовых провалов еще не было
Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором
«Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли
