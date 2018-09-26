В 22 сезоне 4 серии сериала «Южный парк» Баттерс торгует в школе наборами для курильщиков электронных сигарет. Рэнди собирается стать фермером и возделывать землю. Для этого он переезжает в провинцию, где развито сельское хозяйство.
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