В 22 сезоне 3 серии сериала «Южный парк» мистер Хэнки ведет себя неподобающим образом. Такое поведение угрожает его будущему в качестве символа Рождества. А директор школы Саус-Парка и Сильная Женщина испытывают сложности в личных взаимоотношениях.
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