В 21 сезоне 9 серии сериала «Южный парк» директора школы Саус-Парка настигает неведомое ему доселе чувство. Ребята же остаются самими собой, помимо Кайла. Похоже, он впервые в жизни смотрит на мир совсем не так, как его сверстники.