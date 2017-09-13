В 21 сезоне 7 серии сериала «Южный парк» Кайл мучается от непонимания, по какой причине Хайди все еще не бросает Эрика Картмана. Он рискует, пускаясь в обсуждения пары, которая пользуется наибольшей популярностью среди учеников школы Саус-Парка.
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