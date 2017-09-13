В 21 сезоне 5 серии сериала «Южный парк» в Сауc-Парке поднялась волна, связанная с наркотическими веществами. Некая загадочная личность собирается вывести на чистую воду Стэна Марша, подозреваемого в преступных делах.
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