В 20 сезоне 9 серии сериала «Южный парк» Эрик уверяет Хайди, что экспедиция на Марс поможет им уладить все проблемы. Джеральд пытается доказать свою невиновность, а мистер Гаррисон медленно осознает те силы, которыми теперь владеет.
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