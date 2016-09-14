В 20 сезоне 8 серии сериала «Южный парк» Джеральд хочет всеми возможными методами избежать отмщения со стороны Охотника на троллей. Эрик и Хайди отправляются в SpaceX, чтобы попасть на первую ракету, которая готовится лететь на Марс.
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