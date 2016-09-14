В 20 сезоне 7 серии сериала «Южный парк» директор предпринимает еще одну попытку, чтобы примирить между собой мужскую и женскую части школьников. Джеральд получает возможность своими глазами увидеть Охотника на троллей.
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