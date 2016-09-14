В 20 сезоне 6 серии сериала «Южный парк» Саус-Парк подвергается нападению хакеров. В результате кибератаки Джеральд и Эрик Картман могут пострадать больше всех остальных, ведь их переписка станет достоянием общественности.
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