В 20 сезоне 5 серии сериала «Южный парк» Клизма использует сексизм для того, чтобы оказаться в проигрыше. Школа Саус-Парка хочет оказать Дании помощь в битве с троллями. В это время тролли нацелены сорвать запуск интернет-портала.
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