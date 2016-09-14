В 20 сезоне 3 серии сериала «Южный парк» Джеральд испытывает чувство безудержного восторга от того, что его шутка спровоцировала всплеск активных обсуждений в средствах массовой информации. Он чувствует себя настоящей звездой.
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