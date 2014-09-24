В 18 сезоне 9 серии сериала «Южный парк» Эрик Картман пробует себя в роли видеоблогера и внезапно завоевывает огромную популярность среди пользователей Интернета. В это время в стране грядет величайшее Праздничное Шоу всех времен.
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