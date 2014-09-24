В 18 сезоне 8 серии сериала «Южный парк» ребята поддерживают Кенни в состязании по Magic: The Gathering. Неожиданно до них доходят слухи о петушиных боях по MTG. Рэнди весьма своеобразно интерпретирует известия о «петушковой магии».
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