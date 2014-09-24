В 18 сезоне 7 серии сериала «Южный парк» Эрик разыгрывает Баттерса, уверяя его, что тот пребывает в виртуальном мире. Неожиданно ситуация разворачивается таким образом, что перестает быть понятно, кто же именно попал в виртуальную реальность.
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