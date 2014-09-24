В 18 сезоне 6 серии сериала «Южный парк» Стэн увлекся новой игрой о Терренсе и Филлипе на мобильном устройстве. Несмотря на то, что игрой можно пользоваться бесплатно, Стэн постоянно покупает новые функции и тратит на это большие деньги.
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