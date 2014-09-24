В 18 сезоне 5 серии сериала «Южный парк» Эрик и Баттерс добывают дрон и решают проверить его в своем районе. Случайным образом беспилотник снимает на камеру, как мать Крейга переодевается. Мальчики размещают этот видеоролик в Сети.
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