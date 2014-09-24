В 18 сезоне 2 серии сериала «Южный парк» после истории с провалившимся стартапом Эрика и его друзей в школе обходят стороной. Чтобы вернуть расположение сверстников, ребята организовывают вечеринку, на которую собираются пригласить известную певицу.
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