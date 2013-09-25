В 17 сезоне 7 серии сериала «Южный парк» приближается Черная пятница. Ребята собираются атаковать торговые центры, чтобы приобрести новые игровые приставки ко Дню благодарения. В это же время Рэнди устраивается работать в службу безопасности.
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