В 17 сезоне 6 серии сериала «Южный парк» в город пребывают последователи разных конфессий. Они хотят засвидетельствовать момент, когда начинают сбываться библейские пророчества. Только Эрик и Кайл не попадают под влияние всеобщего единения.
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