В 17 сезоне 4 серии сериала «Южный парк» после посещения лагеря для трудных детей Генриетту почти ничего не связывает с ее прошлой компанией. Это угрожает самому существованию готической субкультуры, поэтому ее последователи обращаются к вампирам.