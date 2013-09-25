В 17 сезоне 3 серии сериала «Южный парк» Эрика очень волнует один персонаж, который, по мнению мальчика, угрожает всему человечеству. Он собирается отправиться в путешествие через всю страну, чтобы помешать Пациенту Зеро, которого зовут Токен.
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