В 17 сезоне 2 серии сериала «Южный парк» дети в Саус-Парке хотят при помощи видеоигры Minecraft остановить в городе вещание телевизионного канала, посвященного криминальным новостям, чтобы их родители не поубивали друг друга.
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