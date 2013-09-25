В 17 сезоне 1 серии сериала «Южный парк» Эрик проникает в базу данных Агентства национальной безопасности, чтобы ознакомиться с собственным личным делом. То, что он прочитал там о себе, Картмана не устраивает. Он хочет поведать всем правду.
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