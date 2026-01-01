Южный Парк (1997): 6 побед из 23 номинаций, в том числе Прайм-таймовая премия «Эмми» за Лучшая анимационная программа
Лучшая анимационная программа
Lydia Quidilla, Frank C. Agnone II, Стоф, Эрик, Джон Хэнсен, Мэтт Стоун, Эдриан Бирд, Трей Паркер, Andrew B. Rhoades, Jenny Shin, Daryl Sancton, Bruce Howell, Вернон Четмэн, Greg Postma, David List, Anne Garefino, Nate Pellettieri, Mark Munley, Gary Martinez, Keo Thongkham, Wonnie Ro
Победитель
Номинант
Лучшая анимационная программа
Jack Shih, Стоф, Эрик, Вернон Четмэн, Bruce Howell, Anne Garefino, Frank C. Agnone II, Эдриан Бирд, Мэтт Стоун, Jenny Yu, Трей Паркер
Номинант
Лучшая анимационная программа
Билл Хейдер, Jack Shih, Стоф, Эрик, Вернон Четмэн, Bruce Howell, Anne Garefino, Frank C. Agnone II, Эдриан Бирд, Мэтт Стоун, Jenny Yu, Трей Паркер
Номинант
Лучшая анимационная программа
Jack Shih, Стоф, Эрик, Вернон Четмэн, Bruce Howell, Anne Garefino, Frank C. Agnone II, Эдриан Бирд, Мэтт Стоун, Jenny Yu, Трей Паркер
Номинант
Номинант
Номинант
Лучшая анимационная программа
Билл Хейдер, Jack Shih, Стоф, Эрик, Вернон Четмэн, Bruce Howell, Anne Garefino, Frank C. Agnone II, Эдриан Бирд, Мэтт Стоун, Jenny Yu, Трей Паркер
Номинант
Лучшая анимационная программа
Билл Хейдер, Стоф, Эрик, Вернон Четмэн, Bruce Howell, Jack Shih, Anne Garefino, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Эдриан Бирд, Мэтт Стоун, Jenny Yu
Номинант
Лучшая анимационная программа
Стоф, Эрик, Вернон Четмэн, Bruce Howell, Jack Shih, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Трей Паркер, Эдриан Бирд, Мэтт Стоун, Jenny Yu
Победитель
Лучшая анимационная программа
Билл Хейдер, Стоф, Эрик, Вернон Четмэн, Трей Паркер, Bruce Howell, Jack Shih, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Эдриан Бирд, Ryan Quincy, Мэтт Стоун, Jenny Yu
Номинант
Лучшая анимационная программа
Стоф, Эрик, Вернон Четмэн, Трей Паркер, Bruce Howell, Jack Shih, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Эдриан Бирд, Эрика Ривиноя, Ryan Quincy, Мэтт Стоун, Jenny Yu
Номинант
Лучшая анимационная программа (короче 60 минут)
Билл Хейдер, Стоф, Эрик, Вернон Четмэн, Трей Паркер, Bruce Howell, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Эдриан Бирд, Эрика Ривиноя, Мэтт Стоун, Ryan Quincy
Победитель
Лучшая анимационная программа (60 минут и дольше)
Кайл МакКаллох, Стоф, Эрик, Вернон Четмэн, Bruce Howell, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Трей Паркер, Эдриан Бирд, Пэм Брэди, Эрика Ривиноя, Мэтт Стоун, Ryan Quincy
Победитель
Лучшая анимационная программа (короче 60 минут)
Кайл МакКаллох, Трей Паркер, Стоф, Эрик, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Мэтт Стоун
Победитель
Лучшая анимационная программа (короче 60 минут)
Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Стоф, Эрик, Anne Garefino, Мэтт Стоун
Номинант
Лучшая анимационная программа (короче 60 минут)
Трей Паркер, Дженнифер Хауэлл, Frank C. Agnone II, Стоф, Эрик, Anne Garefino, Мэтт Стоун
Победитель
Лучшая анимационная программа (короче 60 минут)
Дженнифер Хауэлл, Frank C. Agnone II, Стоф, Эрик, Anne Garefino, Трей Паркер, Мэтт Стоун
Номинант
Лучшая анимационная программа (короче 60 минут)
Кайл МакКаллох, Дера Либлинг, Нэнси Пиментал, David R. Goodman, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Стоф, Эрик, Мэтт Стоун, Эрика Ривиноя
Номинант
Лучшая анимационная программа (до 60 минут)
Дера Либлинг, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Стоф, Эрик, Мэтт Стоун
Номинант
Лучшая анимационная программа (до 60 минут)
Дера Либлинг, Трей Паркер, Пэм Брэди, Брайан Граден, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Стоф, Эрик, Мэтт Стоун
Номинант
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