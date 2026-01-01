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Награды и номинации «Южный Парк»

Вся информация о сериале

Южный Парк (1997): 6 побед из 23 номинаций, в том числе Прайм-таймовая премия «Эмми» за Лучшая анимационная программа

Прайм-таймовая премия «Эмми» 2026

Прайм-таймовая премия «Эмми» 2026
Лучшая анимационная программа
Lydia Quidilla, Frank C. Agnone II, Стоф, Эрик, Джон Хэнсен, Мэтт Стоун, Эдриан Бирд, Трей Паркер, Andrew B. Rhoades, Jenny Shin, Daryl Sancton, Bruce Howell, Вернон Четмэн, Greg Postma, David List, Anne Garefino, Nate Pellettieri, Mark Munley, Gary Martinez, Keo Thongkham, Wonnie Ro
Победитель
Лучшее озвучивание персонажа
Трей Паркер
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Трей Паркер
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021

Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018

Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая анимационная программа
Jack Shih, Стоф, Эрик, Вернон Четмэн, Bruce Howell, Anne Garefino, Frank C. Agnone II, Эдриан Бирд, Мэтт Стоун, Jenny Yu, Трей Паркер
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017

Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая анимационная программа
Билл Хейдер, Jack Shih, Стоф, Эрик, Вернон Четмэн, Bruce Howell, Anne Garefino, Frank C. Agnone II, Эдриан Бирд, Мэтт Стоун, Jenny Yu, Трей Паркер
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016

Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая анимационная программа
Jack Shih, Стоф, Эрик, Вернон Четмэн, Bruce Howell, Anne Garefino, Frank C. Agnone II, Эдриан Бирд, Мэтт Стоун, Jenny Yu, Трей Паркер
Номинант
Лучшее озвучивание персонажа
Мэтт Стоун
Номинант
Лучшее озвучивание персонажа
Трей Паркер
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015

Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая анимационная программа
Билл Хейдер, Jack Shih, Стоф, Эрик, Вернон Четмэн, Bruce Howell, Anne Garefino, Frank C. Agnone II, Эдриан Бирд, Мэтт Стоун, Jenny Yu, Трей Паркер
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014

Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая анимационная программа
Билл Хейдер, Стоф, Эрик, Вернон Четмэн, Bruce Howell, Jack Shih, Anne Garefino, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Эдриан Бирд, Мэтт Стоун, Jenny Yu
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013

Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая анимационная программа
Стоф, Эрик, Вернон Четмэн, Bruce Howell, Jack Shih, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Трей Паркер, Эдриан Бирд, Мэтт Стоун, Jenny Yu
Победитель
Primetime Emmy Awards 2011

Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая анимационная программа
Билл Хейдер, Стоф, Эрик, Вернон Четмэн, Трей Паркер, Bruce Howell, Jack Shih, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Эдриан Бирд, Ryan Quincy, Мэтт Стоун, Jenny Yu
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010

Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая анимационная программа
Стоф, Эрик, Вернон Четмэн, Трей Паркер, Bruce Howell, Jack Shih, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Эдриан Бирд, Эрика Ривиноя, Ryan Quincy, Мэтт Стоун, Jenny Yu
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009

Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая анимационная программа (короче 60 минут)
Билл Хейдер, Стоф, Эрик, Вернон Четмэн, Трей Паркер, Bruce Howell, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Эдриан Бирд, Эрика Ривиноя, Мэтт Стоун, Ryan Quincy
Победитель
Primetime Emmy Awards 2008

Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая анимационная программа (60 минут и дольше)
Кайл МакКаллох, Стоф, Эрик, Вернон Четмэн, Bruce Howell, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Трей Паркер, Эдриан Бирд, Пэм Брэди, Эрика Ривиноя, Мэтт Стоун, Ryan Quincy
Победитель
Primetime Emmy Awards 2007

Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая анимационная программа (короче 60 минут)
Кайл МакКаллох, Трей Паркер, Стоф, Эрик, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Мэтт Стоун
Победитель
Primetime Emmy Awards 2006

Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая анимационная программа (короче 60 минут)
Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Стоф, Эрик, Anne Garefino, Мэтт Стоун
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005

Primetime Emmy Awards 2005
Лучшая анимационная программа (короче 60 минут)
Трей Паркер, Дженнифер Хауэлл, Frank C. Agnone II, Стоф, Эрик, Anne Garefino, Мэтт Стоун
Победитель
Primetime Emmy Awards 2004

Primetime Emmy Awards 2004
Лучшая анимационная программа (короче 60 минут)
Дженнифер Хауэлл, Frank C. Agnone II, Стоф, Эрик, Anne Garefino, Трей Паркер, Мэтт Стоун
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002

Primetime Emmy Awards 2002
Лучшая анимационная программа (короче 60 минут)
Кайл МакКаллох, Дера Либлинг, Нэнси Пиментал, David R. Goodman, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Стоф, Эрик, Мэтт Стоун, Эрика Ривиноя
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000

Primetime Emmy Awards 2000
Лучшая анимационная программа (до 60 минут)
Дера Либлинг, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Стоф, Эрик, Мэтт Стоун
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998

Primetime Emmy Awards 1998
Лучшая анимационная программа (до 60 минут)
Дера Либлинг, Трей Паркер, Пэм Брэди, Брайан Граден, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Стоф, Эрик, Мэтт Стоун
Номинант
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