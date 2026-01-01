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Родственные души
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Родственные души» (2020)
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Актеры сериала «Родственные души»
Вся информация о сериале
Лайа Коста
Laia Costa
Бетси Брандт
Betsy Brandt
Билл Скарсгард
Bill Skarsgard
Сара Снук
Sarah Snook
Чарли Хитон
Charlie Heaton
Дэвид Костабайл
David Costabile
Малин Акерман
Malin Akerman
Джей Джей Филд
JJ Feild
Нэйтан Стюарт-Джарретт
Nathan Stewart-Jarrett
Кингсли Бен-Адир
Kingsley Ben-Adir
Шамир Андерсон
Shamier Anderson
Соня Кэссиди
Sonya Cassidy
Долли Уэллс
Dolly Wells
Джорджина Кэмпбелл
Georgina Campbell
Стивен Макинтош
Steven Mackintosh
Karima McAdams
Том Гудман-Хилл
Tom Goodman-Hill
Генри Гудман
Henry Goodman
Лорна Браун
Lorna Brown
Эмили Бруни
Emily Bruni
Джо Андерсон
Joe Anderson
Рамиро Алонсо
Ramiro Alonso
Даррен Бойд
Darren Boyd
Кейт Бракен
Kate Bracken
София Оксенхам
Sofia Oxenham
Хэлен Биэн
Helen Behan
Анна Уилсон-Джонс
Anna Wilson-Jones
Gerald Kyd
Джон Холлинворт
John Hollingworth
Фатима Молина
Fátima Molina
Алексия Александр
Alexia Alexander
Мартин Сэвидж
Martin Savidge
Шарлотта Спенсер
Charlotte Spencer
Letty Thomas
Карина Матас Пайпер
Karina Matas Piper
Пол Чахиди
Paul Chahidi
Sandra Teles
Эмили Беван
Emily Bevan
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