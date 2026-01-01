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Киноафиша Сериалы Родственные души Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Родственные души» (2020)

Актеры сериала «Родственные души» Вся информация о сериале
Лайа Коста
Лайа Коста Laia Costa
Бетси Брандт
Бетси Брандт Betsy Brandt
Билл Скарсгард
Билл Скарсгард Bill Skarsgard
Сара Снук
Сара Снук Sarah Snook
Чарли Хитон
Чарли Хитон Charlie Heaton
Дэвид Костабайл
Дэвид Костабайл David Costabile
Малин Акерман
Малин Акерман Malin Akerman
Джей Джей Филд
Джей Джей Филд JJ Feild
Нэйтан Стюарт-Джарретт
Нэйтан Стюарт-Джарретт Nathan Stewart-Jarrett
Кингсли Бен-Адир
Кингсли Бен-Адир Kingsley Ben-Adir
Шамир Андерсон
Шамир Андерсон Shamier Anderson
Соня Кэссиди Sonya Cassidy
Долли Уэллс
Долли Уэллс Dolly Wells
Джорджина Кэмпбелл
Джорджина Кэмпбелл Georgina Campbell
Стивен Макинтош
Стивен Макинтош Steven Mackintosh
Karima McAdams
Том Гудман-Хилл
Том Гудман-Хилл Tom Goodman-Hill
Генри Гудман
Генри Гудман Henry Goodman
Лорна Браун Lorna Brown
Эмили Бруни Emily Bruni
Джо Андерсон
Джо Андерсон Joe Anderson
Рамиро Алонсо Ramiro Alonso
Даррен Бойд
Даррен Бойд Darren Boyd
Кейт Бракен Kate Bracken
София Оксенхам Sofia Oxenham
Хэлен Биэн Helen Behan
Анна Уилсон-Джонс
Анна Уилсон-Джонс Anna Wilson-Jones
Gerald Kyd
Джон Холлинворт
Джон Холлинворт John Hollingworth
Фатима Молина Fátima Molina
Алексия Александр Alexia Alexander
Мартин Сэвидж Martin Savidge
Шарлотта Спенсер Charlotte Spencer
Letty Thomas
Карина Матас Пайпер Karina Matas Piper
Пол Чахиди Paul Chahidi
Sandra Teles
Эмили Беван
Эмили Беван Emily Bevan
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