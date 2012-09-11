В 5 сезоне 9 серии сериала «Сыны анархии» клуб идет по следу Фрэнки Даймонда. Клэй пытается опередить байкеров, но раньше остальных до беглеца добираются его наниматели. Джекс в шаге от истины, но сталкивается с новыми препятствиями.
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