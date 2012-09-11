В 5 сезоне 7 серии сериала «Сыны анархии» подозрения Ансера усиливаются. Чтобы избежать неприятностей, Клэй отдает приказ убить Уэйна. Мошенник обводит Джемму вокруг пальца, навлекая на себя гнев со стороны Неро и представителей клуба.
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Авторизация по e-mail