В 5 сезоне 6 серии сериала «Сыны анархии» умирает супруга шерифа. Потеряв самообладание, вдовец нападает на представителей клуба. Его подозрения не лишены смысла: за происходящим стоит Клэй, решивший вернуть звание президента.
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