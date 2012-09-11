В 5 сезоне 3 серии сериала «Сыны анархии» представители клуба во главе с Джексом оказываются за решеткой. Бобби узнает от Луиса, что у картеля есть запасной план. Клэй пользуется услугами Неро, а Дэймон Поуп выдвигает собственные условия.
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