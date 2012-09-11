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Киноафиша Сериалы Сыны анархии Сезоны Сезон 5 Серия 3

Сыны анархии 2008 - 2014 3 серия 5 сезон

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10 голосов
Все серии 5 сезона «Сыны анархии»
Самодержец
Сезон 5 / Серия 1 11 сентября 2012
Властью наделённый
Сезон 5 / Серия 2 18 сентября 2012
Выбор мишени
Сезон 5 / Серия 3 25 сентября 2012
Украденный велосипед
Сезон 5 / Серия 4 2 октября 2012
Туша вздрогнула
Сезон 5 / Серия 5 9 октября 2012
Мир тесен
Сезон 5 / Серия 6 16 октября 2012
Сумасшедшая езда
Сезон 5 / Серия 7 23 октября 2012
Разрушение
Сезон 5 / Серия 8 30 октября 2012
Пойти порыбачить
Сезон 5 / Серия 9 6 ноября 2012
Распятый
Сезон 5 / Серия 10 13 ноября 2012
Каждому своё
Сезон 5 / Серия 11 20 ноября 2012
Укол
Сезон 5 / Серия 12 27 ноября 2012
Всё под контролем
Сезон 5 / Серия 13 4 декабря 2012
О чем cерия

В 5 сезоне 3 серии сериала «Сыны анархии» представители клуба во главе с Джексом оказываются за решеткой. Бобби узнает от Луиса, что у картеля есть запасной план. Клэй пользуется услугами Неро, а Дэймон Поуп выдвигает собственные условия.

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