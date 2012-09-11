В 5 сезоне 2 серии сериала «Сыны анархии» президент сталкивается с множеством проблем. Несмотря на вооруженный конфликт с Девятками, Джекс находит время и возможность для свадьбы с Тарой. Владелец борделя Неро становится новым партнером клуба.
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