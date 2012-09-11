В 5 сезоне 13 серии сериала «Сыны анархии» близится отъезд Клэя в Ирландию. Джекс заключает деловую сделку, избавляясь от Поупа. После бандитской разборки клуб продолжает вести дела с Августом. Тара сталкивается с новыми неприятностями.
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