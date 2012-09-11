В 5 сезоне 11 серии сериала «Сыны анархии» дело против клуба разваливается. Джекс предпринимает попытку выхода из наркотического бизнеса и сводит картель с новым поставщиком, тогда как Неро объединяется со своими союзниками.
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