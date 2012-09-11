В 5 сезоне 1 серии сериала «Сыны анархии» обстановка в Чарминге накаляется. Девятки атакуют оружейный склад клуба, после чего вторгаются в их дома. Клэй раскрывает неожиданные детали смерти Пайни, а Джемма обретает нового союзника.
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