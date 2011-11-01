В 4 сезоне 9 серии сериала «Сыны анархии» Девятки вступают в союз с картелем Лобо Сонора. Желая отвлечься, Тара готовится к поездке в Орегон, в которой ее сопроводит Джекс. Решения Клэя вызывают у друзей и близких все больше вопросов.