В 4 сезоне 9 серии сериала «Сыны анархии» Девятки вступают в союз с картелем Лобо Сонора. Желая отвлечься, Тара готовится к поездке в Орегон, в которой ее сопроводит Джекс. Решения Клэя вызывают у друзей и близких все больше вопросов.
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Авторизация по e-mail