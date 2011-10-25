В 4 сезоне 8 серии сериала «Сыны анархии» внутри клуба проходит голосование. Мероприятие срывают наемники Лобо Сонора. Война между картелями охватывает весь город. Пайни пытается убедить Клэя отказаться от наркобизнеса, угрожая письмами Джона.
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