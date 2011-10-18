В 4 сезоне 7 серии сериала «Сыны анархии» записка с угрозой заставляет Тару понервничать. Альварес вводит клуб в курс дела, рассказывая о контрабанде кокаина. В тот же день на него осуществляется вооруженное нападение. Джекс начинает расследование.
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